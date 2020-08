In arrivo la prima BMW M3 Touring della storia, è ufficiale

Non molte ore fa BMW ha ufficializzato l'attesissimo arrivo della M3 Touring. E' la prima volta nella storia della casa automobilistica tedesca che una M3 abbraccia una filosofia al contempo "familiare" e sportiva.

Ad oggi sono 34 anni che la Serie 3 a badge "M" accompagna gli automobilisti, ma non aspettiamoci che le consegne delle wagon vengano effettuate subito, poiché probabilmente dovremo attendere almeno un anno e mezzo prima di potervi salire a bordo:"Nei pressi di Monaco di Baviera, a Garching, casa di BMW, si sta portando avanti un lavoro fino a farlo diventare un sogno che diviene realtà: per la prima volta nella storia del marchio M di BMW, la gamma di modelli verrà completata con una BMW M3 Touring. La prima BMW M3 Touring è ancora allo stadio iniziale di un processo di sviluppo di circa due anni." Così recita la comunicazione ufficiale della compagnia.

Sotto al cofano della berlina allungata batterà lo stesso cuore che muove la X3, la X4 M e le imminenti M3 ed M4. In pratica i futuri possessori della vettura godranno di un generoso sei cilindri in linea bi-turbo da 480 cavalli di potenza, ma una eventuale variante Competition potrebbe persino puntare ai 510 cavalli abbinati a un cambio automatico a otto rapporti.

Restando all'interno della casa automobilistica tedesca, vi consigliamo di dare un'occhiata alle recenti ed insistenti voci di corridoio le quali parlano di una futura BMW M5 che arriverà sul mercato con ben 1.000 cavalli completamente elettrici. L'ipotesi non è per nulla campata per aria, dato che BMW sta puntando forte sull'elettrificazione tramite investimenti giganteschi, che assicureranno l'approdo sul mercato di ben 25 auto elettriche e ibride entro il 2023.