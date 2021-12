In arrivo una Audi R8 in Edizione Speciale: ultimo omaggio all'eccezionale V10

Alcuni giorni fa Audi ha confermato che la sua R8 sarà sostituita da un modello completamente elettrico, ma la generazione attuale non ha ancora sparato tutte le cartucce che ha a disposizione. A quanto pare ne vedremo una ultima iterazione sviluppata appositamente per il tracciato, la quale omaggerà il V10 sulla via del tramonto.

E' stato Sebastian Grams, managing director presso Audi Sport GmbH, a condividere questa informazione. Rispondendo ad una domanda di Top Gear ha parlato di progetti in fase di evoluzione:"arriverà sicuramente dell'altro sull'attuale piattaforma della R8."

Al momento non sappiamo nulla circa l'imminente vettura, anche se le voci di corridoio parlando del possibile ritorno della R8 GT, che supererà quella di precedente generazione in potenza, performance e manovrabilità. Se davvero andrà ad incarnare una macchina da pista, è lecito attendersi un bolide dall'estetica estremamente aggressiva e dalle componenti da corsa: sistema frenante potenziato, sospensioni più rigide e soluzioni per la riduzione del peso complessivo (a differenza della enorme Audi RS7 da 1000 cavalli).



Non è da escludere infine la virata verso la sola trazione posteriore, cosa utile ad elevare il divertimento del conducente. Sebastian Grams ha ventilato proprio tale ipotesi con la seguente affermazione:"Come potete vedere tramite la R8 a trazione posteriore, stiamo provando a rimettere il divertimento al primo posto."



Detto questo vogliamo avviarci a chiudere restando in tema di divertimento: ecco il nuovo bolide elettrico da Gymkhana: è la Audi S1 Hoonitron di Ken Block.