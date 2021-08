Arriverà una Toyota GR Yaris ancor più pepata? Ecco le immagini spia dal Nurburgring

L’ultimo modello della Yaris ha portato una ventata di freschezza nel suo design, rendendola più sportiva già nei suoi allestimenti tradizionali, con la versione GR che ha fatto letteralmente breccia nei cuori degli appassionati, ma che potrebbe non essere più la punta di diamante della compatta sportiva giapponese.

Infatti, già lo scorso ottobre è stata avvistata una Yaris ancor più cattiva aggirarsi tra le colline del Green Hell, che adesso si ripresenta con un kit aerodinamico che sembra suggerire una spiccata predisposizione verso la pista. In particolare si notano degli sfoghi d’aria inediti subito dietro alle ruote anteriori, prese d’aria supplementari sul frontale dell’auto e una vistosa ala posteriore che non stonerebbe su un'auto da WRC.

Inoltre al posteriore sono montate ruote differenti rispetto all’avantreno, che sembrano nascondere all’interno dei sensori per gli eventuali rilevamenti, probabilmente in sintonia con la struttura che è stata montata al posteriore, che dovrebbe misurare alcuni parametri per la messa a punto dell’auto.

È ancora presto per trarre delle conclusioni, ma si possono fare soltanto ipotesi. Potrebbe trattarsi di un modello ancor più pepato e “track oriented”, ma potrebbe anche essere un test mirato a sviluppare nuovi componenti più specialistici, come quelli aerodinamici ad esempio. Le modifiche all’anteriore, però, potrebbero far pensare anche ad un possibile potenziamento del motore, per cui sarebbe necessaria una maggior dissipazione del calore: il 3 cilindri turbo da 1.6 litri della GR attuale eroga 260 CV, ma abbiamo visto che potrebbe dare tanto di più, con la GR Yaris da 300 CV preparata da Litchfield ad esempio.

Insomma, qualcosa bolle in pentola, ma per il momento dobbiamo accontentarci delle foto spia che la ritraggono in azione, e a tal proposito vi invitiamo a consultare la galleria completa su Carscoops.