Arriverà tecnologia ibrida per Subaru BRZ e Toyota GR 86 in futuro? 'Non impossibile'

Le nuove Subaru BRZ e Toyota GR 86 portano avanti i temi che le hanno rese così amate tra il grande pubblico, ossia leggerezza, semplicità e trazione posteriore, con lo scopo di elevare il piacere di guida. Ma come i modelli di debutto, anche la seconda generazione pecca di potenza extra, che potrebbe arrivare in futuro con la tecnologia ibrida.

Dopo il debutto dei primi modelli molti appassionati hanno chiesto a gran voce un incremento di potenza, magari con l’adozione di un turbo, ma le case non hanno mai compiuto un passo in questa direzione perché andava contro i temi fondanti del progetto, dato che occuperebbe più spazio e porterebbe un aumento del peso, che andrebbe anche riequilibrato. Il desiderio dei fan non è ancora svanito e dal Giappone arrivano voci che suggeriscono versioni più potenti in un prossimo futuro, ma con l’ausilio dell’elettrificazione.

Il sito giapponese Best Car Web riporta che Subaru non è indifferenze a tal proposito, e l’integrazione di una qualche forma di tecnologia ibrida “non è impossibile”, considerando il fatto che potrebbe contare sul know-how di Toyota nel campo della mobilità elettrica. Chiacchiere da prendere con le pinze, che non nascondono però un interesse da parte degli ingegneri verso uno sviluppo di questo tipo.

L’aggiunta di un pacco batterie e di un motore elettrico comporta comunque un aumento di peso, ma è pur vero che andrebbe ad incrementare notevolmente i valori di potenza e coppia delle vetture migliorandone l’efficienza, e anche il peso andrebbe a disporsi sulla parte bassa delle vetture così da abbassare ulteriormente il baricentro a favore della dinamica di guida.

Senza dimenticare che in un mondo sempre più orientato all’elettrificazione totale garantirebbe una vita più lunga a questi modelli, dato che le normative anti inquinamento mettono sempre più a dura prova l’esistenza delle auto sportive, specialmente quelle come Subaru BRZ e Toyota GR 86, più piccole e a buon mercato rispetto alle supercar.