Arriverà un SUV elettrico McLaren? Nuovi rumors parlano del 2026, con telaio in carbonio

Non è un segreto che McLaren voglia inserirsi nel segmento dei SUV: di recente si è parlato di una possibile collaborazione tra la casa di Woking e BMW per dare vita ad una sportiva e un SUV, con il secondo destinato alla gamma tedesca, ma McLaren vuole costruire anche il suo Sport Utility Vehicle.

Il CEO di Lotus ha spiegato quanto sia importante avere un SUV in gamma al giorno d’oggi, e McLaren lo sa bene, ma una cosa è certa, deve mantenere il pedigree del brand. Il CEO di McLaren, Michael Leiters, è stato intervistato dal magazine Car, e rispondendo ad una domanda inerente alla possibilità di vedere un mezzo “familiare” da inserire in gamma, ha detto: “Perché non dovresti offrire qualcosa per uno scopo diverso senza negare il DNA del tuo marchio? Penso che ci siano esempi molto, molto buoni sul mercato che hanno dimostrato come funziona”.

L’importante è che il DNA della vettura resti quello delle altre McLaren, quindi bisogna garantire leggerezza e prestazioni, facendo largo uso della fibra di carbonio, anche per il telaio: “[Il SUV McLaren] deve essere leggero. E la fibra di carbonio è uno dei modi migliori per essere leggeri. Potrei usare le batterie, ma non è un prodotto convincente perché il peso è troppo alto. Un'accelerazione longitudinale impressionante con le auto a batteria non è un problema: puoi averla in una limousine o in un SUV con 1.000 kW”, alludendo al fatto che le prestazioni si possono ottenere in modo semplice, ma la dinamica di guida deve essere di prim’ordine.

In questo senso, ha poi aggiunto che il software dell’Artura potrebbe essere utilizzato anche sul SUV, per avere un’elettronica avanzata che riesca a far esprimere il massimo dal veicolo e in particolare dai singoli motori elettrici. Quanto al design, il CEO si è limitato a far notare come i vari modelli della casa seguano uno stile guida, che dunque potrebbe ripresentarsi anche nell’ipotetico SUV (nelle immagini vedete un’interpretazione ad opera dei colleghi di Carbuzz).

Ma prima di vedere un SUV del brand, la casa di Woking dovrà anche potenziare la linea produttiva, dato che i veicoli di questo segmento solitamente hanno una richiesta superiore a quanto avviene con le supersportive, e dunque sarà difficile vederlo prima del 2026.