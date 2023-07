Arriverà in Europa la HiPhi Y: guardate che portiere posteriori!

Sembra un’auto futuristica creata appositamente per Ethan Hunt, l’agente segreto della saga di Mission: Impossible reso celebre da Tom Cruise, invece fra non molto chiunque potrà acquistarla, anche in Europa. Parliamo della nuova HiPhi Y, un nuovo SUV muscoloso proveniente dalla Cina.

In Cina il mercato elettrico vale il 50% del totale, è ormai un settore lanciatissimo che negli anni scorsi ha permesso a brand emergenti di farsi notare. Gli stessi brand che ora stanno arrivando in Europa. In particolare la HiPhi Y sarà disponibile nel vecchio continente nel 2024, forte di un’offerta commerciale alquanto aggressiva. Il produttore ha a listino due grandi tagli di batteria, da 76,6 oppure 115 kWh, con autonomie CLTC che vanno da 560 km a 800 km (anche se sappiamo che lo standard CLTC non è molto preciso).

La variante Dual Motor produce circa 497 CV e percorre lo 0-97 km/h (0-60 miglia) in 4,5 secondi. La versione RWD invece offre 331 CV, non sappiamo però in quanti secondi è in grado di coprire lo 0-100. Al di là della scheda tecnica, la vettura si fa notare per via delle sue particolari portiere posteriori: se il nome ricorda da lontano la Model Y di Tesla, le portiere posteriori celebrano a modo loro la Model X, delle ali di gabbiano “spezzate” che potrebbero non piacere a tutti.

Internamente invece la HiPhi Y offre un enorme schermo OLED da 17” installato verticalmente e uno schermo HD da 15” installato orizzontalmente sul lato passeggero. Il conducente ha poi a disposizione anche un quadro strumenti digitale da 12,3”. Di serie è possibile trovare un impianto audio Meridian, uno specchietto centrale digitale, un funzionale head-up display. In Cina il SUV è venduto a 339.000 yuan, circa 42.000 euro al cambio, vedremo il prossimo anno se il marchio cinese riuscirà a debuttare anche in Italia.