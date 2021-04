È arrivata la VW ID.3 economica: 350 km di autonomia e un prezzo concorrenziale

Quando Volkswagen ha lanciato sul mercato la sua ID.3 verso la fine della scorsa estate, la vettura rappresentava già una soluzione piuttosto economica rispetto ai modelli di altri produttori. Adesso però il brand ha deciso di abbassare il tiro proponendo una variante ancora più conveniente.

Equipaggiata con il sistema propulsivo che Volkswagen chiama Pure Performance, la hatchback tedesca a zero emissioni è commercializzata con un pacco batterie da 45 kWh il quale è in grado di garantire un range per singola carica da 350 chilometri.

L'efficienza pertanto appare davvero interessante, e grazie alla compattezza delle batterie è possibile ricaricarle dal 5 all'80 percento in appena mezz'ora tramite il classico connettore CCS da 100 kW. Coloro i quali hanno intenzione di caricarla a casa impiegheranno invece sette ore e mezzo per portare l'unità fino al 100 percento.

Riguardo il motore, la casa tedesca parla di uno scatto da 0 a 100 km/h ottenibile in meno di 9 secondi per via di un output di 150 cavalli di potenza e di 310 Nm di coppia. La velocità massima, come per tutti gli altri modelli, è stata fissata a 160 km/h.

L'allestimento City, che al momento è quello più economico, include un display da 10,0 pollici per l'infotainment con tanto di comandi vocali e connettività wireless, dei sistemi di sicurezza che comprendono il lane keeping assist, la protezione pedoni e l'avviso in caso di collisione anteriore. Non mancheranno poi il cruise control adattivo, i sensori di parcheggio posteriori, il sensore di pioggia, i fari a LED anteriori e posteriori, gli specchietti retrovisori elettrici, sedili anteriori e volante riscaldati, porte USB di tipo C e un'illuminazione ambientale a 10 tonalità selezionabili.

Insomma, si tratta davvero di un pacchetto degno di rispetto, ma gli automobilisti che desiderano di più possono puntare sull'allestimento Style, che aggiunge cerchi in lega da 18 pollici, fari a LED matrix, finestrini oscurati e illuminazione ambientale a 30 tonalità. Seguono oltretutto il controllo del clima bi-zona e l'accesso keyless all'abitacolo.

Il prezzo di listino per la VW ID.3 Pure Performance con allestimento City è di 34.800 euro, anche se con gli incentivi è possibile scendere anche sensibilmente sotto i 25.000 euro in alcune regioni. Per l'allestimento Style invece non ci sono ancora i prezzi ufficiali italiani, ma non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità in tal senso.



Nel frattempo il brand di Wolfsburg ha in programma di esportare la sua ID.3 anche in Cina, ma a quanto pare non sarà prodotta internamente.