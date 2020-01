Sta per arrivare anche una Lamborghini Urus ibrida plug-in

Il Lamborghini Urus ha fatto volare le vendite del brand italiano, e ora potrebbe venire utilizzato per muovere i primi passi nel mondo dell'elettrificazione — continuando il progetto iniziato con la Lamborghini Sian , che sarà tuttavia realizzata in quantità estremamente limitate. I piani per un SUV Urus ibrido sono stati rivelati al CES

Ne ha parlato Maurizio Reggiani, capo del dipartimento di ricerca e sviluppo di Lamborghini. Reggiani ha spiegato che da diversi mesi un team di ingegneri del Toro sta lavorando ad un powertrain ibrido per l'Urus. Il capo della ricerca fa intendere che l'annuncio non sarà proiettato eccessivamente in avanti con il tempo, e che, in altre parole, il SUV Urus ibrido potrebbe essere piuttosto vicino (forse già nel 2021?).

La priorità di Lamborghini è quella di creare un veicolo in grado di distinguersi nettamente rispetto all'offerta ibrida ed elettrica della concorrenza. "La parte più importante del nostro lavoro sarà quella di definire il modo in cui Lamborghini debba usare l'energia elettrica, e in che modo possiamo essere differenti da chi già la usa", sintetizza Reggiani.

Allo stesso tempo, il team Squadra Corsa di Lamborghini sta anche lavorando ad una versione da corsa del SUV, basato a sua volta sul concept Lamborghini Urus ST-X.