Arrivano i Vespa Days e la nuova Primavera Color Vibe: le novità di aprile 2023

Il mese di aprile è ormai iniziato e come tradizione è tempo dei tradizionali Vespa Days, un intero mese caratterizzato da vantaggi esclusivi dedicati ai modelli della gamma Vespa. Gamma a cui si aggiunge anche la speciale Vespa Primavera Color Vibe.

La Vespa Primavera Color Vibe sta per arrivare proprio in questi giorni nei concessionari Piaggio ed è caratterizzata da una livrea bicolore. La scocca in Arancio Color Vibe o Bianco Color Vibe si abbina alla pedana poggiapiedi Color Ottanio, una sfumatura del turchese dal carattere deciso. Dello stesso colore anche gli esclusivi cerchi ruota, realizzati appositamente per la Vespa Primavera Color Vibe in una particolare finitura lucida metallizzata. L'allestimento poi è completato da sportivi dettagli neri. Questa nuova Vespa Primavera Color Vibe è disponibile nelle versioni 50, 125 e 150 cc, con l'indicazione della cilindrata che spicca in arancione sulle fiancate. Il suo prezzo parte da 4.099 euro f.c.

Come ricordavamo in apertura però aprile è il mese dei Vespa Days: fino al 30 del mese sulla gamma Vespa Primavera, Vespa Sprint e sulla nuova Vespa GTS 300 l'immatricolazione è inclusa nel prezzo. Con DreamRide inoltre è possibile accedere a vantaggiose soluzioni di finanziamento: Piaggio vi propone un'ampia gamma di piani di finanziamento, tutti personalizzabili e flessibili. Sempre a proposito di Vespa, ricordiamo che il 2023 è l'anno del coniglio e per celebrare la cosa è arrivata sul mercato la nuova Vespa 946.