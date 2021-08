Arrivano i rincari sulla polizza RCA: la Campania è ancora maglia nera, Friuli al top

Dall'inizio della pandemia i costi della polizza RCA sono letteralmente crollati, raggiungendo un importante minimo nel corso del mese di maggio 2021. Da quel momento però l'Osservatorio RC Auto di Facile.it ha segnalato un sensibile rimbalzo.

Nel mese di luglio 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote erano necessari in media 457,04 euro, per un aumento dello 0,2 percento rispetto al mese precedente. L'incremento, anche considerando la crescita da maggio a giugno (ecco i dati), è stato piuttosto lieve, per cui siamo ben lontani dai costi di inizio 2020.

Diego Palano, General Manager di Facile.it, ha voluto al contempo sottolineare che non c'è troppo da gioire, poiché pare che il trend in risalita sia destinato a proseguire ancora per un po':"Con il ritorno alla normalità in termini di mobilità e l'incremento del numeri di veicoli in circolazione, e con esso quello dei sinistri, era prevedibile un aggiustamento al rialzo. Resta solo da capire quanto sarà veloce l'adeguamento." Ad oggi assicurare un'autovettura è un'azione molto meno onerosa rispetto all'anno scorso, ma non è detto che le cose resteranno tali a lungo.

Andando ad analizzare regione per regione scopriamo che in Piemonte abbiamo assistito ai risparmi più significativi con un -17,98 percento su base annua. In Lombardia il valore è simile grazie ad un buon -16,39 percento, e a seguire troviamo la Liguria con un -16,38 percento. La Basilicata invece è ultima in classifica con un misero -4,82 percento.

Nonostante ciò è la Campania a dominare tra le regioni con le polizze più care, poiché a luglio 2021 occorrevano in media 839,39 euro per assicurare un veicolo a quattro ruote: l'83,6 percento in più rispetto alla media nazionale. In seconda posizione troviamo la Calabria con una media di 526,87 euro, mentre la medaglia di bronzo va alla Puglia per via dei suoi 511,08 euro richiesti.

Gli automobilisti più fortunati sono quelli che risiedono in Friuli-Venezia Giulia, in quanto la media cala sensibilmente a 315,06 euro. Fanno molto bene anche Lombardia e Trentino-Alto Adige, che registrano rispettivamente una media di 344,28 e 350,39 euro.



Nel frattempo il governo sta cominciando a regolamentare il monopattino elettrico: l'ACI chiede obbligo di casco, targa, assicurazione e formazione.