Arrivano i render della Alfa Romeo Giulia di prossima generazione

Le ultime versioni della Alfa Romeo Giulia ad approdare sul mercato son state la Racing Edition, arrivata a Marzo di quest'anno, e la Nring Edition subito dopo. Nonostante queste accattivanti iterazioni la Giulia è in realtà uguale a sé stessa dal suo lancio, avvenuto nel 2015.

La luce di una prossima generazione potrebbe non arrivare nei prossimi anni, ma un deisgner ha già deciso di immaginarsela in un design evolutivo rispetto alle forme attuali. Stiamo parlando di Kostur Alexandr, disegnatore ucraino, il quale crede che l'estetica della Giulia attuale sia troppo sportiva per avere un appeal esteso sui clienti classici delle berline di taglia media, segmento dove Audi A8, BMW Serie 5 e Mercedes Classe E continuano a dominare le classifiche di vendita. Certo, l'italiana costa un po' meno e va a competere più con le più piccole A4, Serie 3 e Classe C, ma Alexandr propone "un più compatto, ma al contempo solido, stile" per una eventuale succeditrice la quale erediterà lo stesso nome, ma evolvendo le forme in linee più nette e spigolose, come potete notare voi stessi dalle immagini in calce alla pagina.

Quello che effettivamente manca alla Giulia è una versione Station Wagon, ed è un peccato perché Alfa Romeo in passato ha saputo portare modelli veramente molto interessanti, ma ormai sono passati tanti anni. Al momento la casa italiana è particolarmente concentrata per il lancio della Tonale, il crossover medio che sfica BMW X2, Audi Q3 e Volvo XC40.