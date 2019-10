Arrivano i primi render della Maserati Alfieri a opera di Motor1

Maserati è nel bel mezzo di una vera e propria rivoluzione tecnologica, infatti il Gruppo FCA ha investito miliardi di euro per il rilancio del brand, puntato su vari nuovi modelli, sull'innovazione e sull'elettrificazione, ma adesso gustiamoci quello che potrebbe essere un possibile design della prossima supercar, la Alfieri.

L'imminente supercar italiana verrà mostrata al prossimo Salone di Ginevra, che si terrà il 5 Marzo 2020. La sua produzione avrà luogo a Modena, grazie alla riconversione e all'ammodernamento degli stabilimenti utilizzati finora per la GranTurismo e la sua versione Cabrio. Per il momento, però, il Tridente non ha ancora rilasciato molte informazioni e quindi, per cercare di materializzare le potenziali forme estetiche, Motor1 ha pubblicato alcuni rendering ispirati al concept del 2014, portandolo digitalmente a nuova vita.

Non è affatto certo che la supercar si chiamerà proprio Alfieri come il concept, e che ne riprenderà le forme, quindi il portale statunitense ha immesso alcune modifiche a sistema, prendendo spunto dai rumors sulla produzione. E' stato quindi detto addio ai cerchi dagli estrosi dettagli in blu mostrati anni or sono, e si è scelto pertanto di inserirne di più pratici e fattibili, con dodici raggi che uniscono mozzo a circonferenza a coppie di due.

Un trattamento simile è stato fatto anche per la fiancata, con l'aggiunta di numerosi dettagli sulla parte inferiore dei passaruota e delle portiere. Sostituiti anche i fari anteriori della Alfieri con unità LED meno improbabili. Intatti invece cofano e gran parte dell'abitacolo visibile, poiché potrebbero essere molto simili alla versione finale.

La macchina dovrebbe subire comunque importanti modifiche in fase di sviluppo e produzione, e ricevere anche una versione cabrio a seguire. Di fatto sarà un punto di svolta importante sia per Maserati che per lo stabilimento di Modena, dove è già stata messa a punto una sezione per la verniciatura. Di sicuro ne vedremo anche una versione completamente elettrica, come già saprete se avete cliccato sul link in alto, e al contempo ci sono forti dubbi sulla eventuale motorizzazione, visto che tra qualche anno Ferrari smetterà di fornire i suoi V6 e V8 a Maserati.

In attesa di saperne di più vi rimandiamo a questo video, il quale mostra una delle pochissime Maserati MC12 omologate per la strada. E' da non perdere, così come la dettagliatissima galleria in calce, composta da sei interessanti immagini.