Arrivano le nuove Fiat Panda e Tipo Garmin 2022 con smartwatch di serie

Di Fiat Panda non ce n'è certo una sola: il marchio torinese di Stellantis adora lanciare edizioni e serie speciali, oggi in particolare vi mostriamo le nuove Panda e Tipo Garmin - pensate soprattutto per chi ama le gite Outdoor.

La Panda Garmin si fa notare per via del suo colore Verde Foresta con elementi arancioni, i suoi cerchi da 15" in nero opaco, il badge Garmin sul montante centrale. All'esterno abbiamo anche i fendinebbia, i proiettori DRL a LED e le barre nere sul tetto, mentre all'interno abbiamo clima automatico, poggiatesta posteriori, radio DAB con touchscreen da 7" con Bluetooth e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Le colorazioni disponibili sono anche Bianco Gelato, Grigio Maestro e Nero Cinema, mentre il motore è l'Hybrid 1.0 GSE da 70 CV.

Anche la Tipo Garmin sfoggia il Verde Foresta come colore principale, con dettagli in nero opaco, cerchi in lega da 17" neri con elementi arancioni, proiettori anteriori e posteriori a LED. All'interno abbiamo un quadro strumenti digitale TFT da 7" e la radio UConnect 5 con schermo da 10,25" con Android Auto e Apple CarPlay. Chiudono gli optional di serie il climatizzatore automatico, il Cruise Control, i finestrini posteriori elettrici, il terzo poggiatesta posteriore, il bracciolo anteriore e il rivestimento pregiato e morbido del volante e del cambio. Presenti anche diversi ADAS di nuova generazione tra cui l’Attention Assist, il Traffic Sign Recognition e l’Intelligent Speed Assist. Si può avere nelle configurazioni Berlina o Wagon con motore diesel 1.6 da 130 CV o il nuovo 1.5 T4 Hybrid nei colori Bianco Gelato, Grigio Colosseo, Grigio Maestro e Nero Cinema - oltre al Verde Foresta.

Di serie inoltre c'è anche il nuovo smartwatch Garmin Venu Sq, un autentico coach digitale che vi aiuta a tenere sotto controllo il vostro benessere - con 20 profili di sport outdoor e indoor fino a 200 ore di dati che possono essere registrate sulle attività svolte. Ha un touchscreen da 1,3", il un GPS potente e affidabile, una batteria con 6 giorni di autonomia in modalità smartwacth, 14 ore con GPS acceso (e in arrivo c'è anche il nuovo Garmin Venu Sq 2)

