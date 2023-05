Arrivano in Italia gli accessori per bici e monopattini di Newrban: le novità

La micromobilità elettrica, ovvero tutto ciò che riguarda sostanzialmente e-bike e monopattini elettrici, rappresenta un trend in assoluta ascesa (presto le bici potrebbero vendere più delle auto) e sono sempre di più gli accessori dedicati a questo mondo. Oggi ad esempio arriva sul mercato il nuovo brand Newrban del Cellularline Group.

Si tratta di un nuovo marchio dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica, pronto a debuttare in Italia con una linea di accessori per e-bike e monopattini. Nello specifico la line-up dei prodotti vede un casco protettivo dotato di un morbido cuscinetto interno lavabile, che può essere usato sia in bici che in monopattino; abbiamo poi un ecosistema di luci per migliorare la visibilità nelle ore notturne o in quei giorni di meteo avverso, disponibile in kit o nelle versioni frontali e posteriori - entrambe ricaricabili.

Per migliorare la visibilità in strada degli utenti green Newrban ha anche pensato a un giubbotto catarifrangente reversibile, che per legge sarebbe obbligatorio nelle ore al di là del tramonto anche se molti tendono a dimenticarlo. Questa pettorina è inoltre dotata di una comoda e capiente tasca portacellulare. All'interno della nuova gamma di accessori Newrban troviamo anche diverse soluzioni di borse portaoggetti sia per bici che per monopattini, che grazie a tre strap si installano facilmente sul manubrio; queste borse sono impermeabili e resistenti all'acqua, sono dunque adatte a qualsiasi meteo.

Come ben saprete, il Cellularline Group è un'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet e anche nella line-up Newrban non potevano mancare accessori dedicati al trasporto dei nostri dispositivi mobili: sin dal debutto abbiamo infatti un supporto in alluminio solido e resistente per manubri da 12 a 32 mm di diametro - facile da installare e dotato di un modulo antivibrazioni che protegge lo smartphone in fase di marcia. Come ci suggeriscono le immagini avremo anche un lucchetto leggero e un campanello elettronico.

Newrban rappresenta dunque una novità assoluta per il mercato italiano, per saperne di più vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovo sito internet del marchio (www.newrban.com).