Arrivano due cattive notizie sulla SONDORS Metacycle, la moto elettrica da 4.000 euro

Se ci chiedete quale moto elettrica aspettiamo di più nel 2022, la nostra risposta non può essere che la nuova SONDORS Metacycle (per saperne di più: SONDORS Metacycle la moto elettrica con 130 km di autonomia), oggi però abbiamo due cattive notizie...

La prima cattiva notizia (in realtà molto buona per il produttore americano e per il mercato nascente delle moto elettriche) è che la Metacycle ha ordini completi fino al 2023, solo chi ha già ordinato la moto potrà averla nel corso del 2022. La seconda cattiva notizia è che il suo prezzo di lancio di appena 5.000 dollari, poco più di 4.000 euro al cambio, sta per terminare: gli ordini per il 2022 si chiuderanno il 2 novembre a mezzanotte, dopo questa data "il prezzo potrebbe salire del 20% o più".

In pratica la Metacycle dovrebbe costare circa 1.000 dollari in più. Solo chi la ordinerà entro il 2 novembre dunque farà un vero affare (e la spedizione sembra attualmente garantita in tutto il mondo): ricordiamo che per 5.000 dollari negli US SONDORS mette a disposizione una moto elettrica dal design accattivante (con il telaio realizzato con un unico frame in alluminio) e con 130 km/h di velocità massima.

Grazie ai suoi 90 kg di peso la Metacycle può viaggiare per 130 km in città con una sola carica, mentre sul ciclo misto a velocità più alte si può arrivare a 80-96 km. Un fenomeno davvero unico, visto che a questo prezzo è impossibile oggi acquistare qualcosa di simile in quanto a carattere e prestazioni. Non vediamo l'ora di vederla anche in Europa, magari alla prossima edizione di EICMA 2021 che ha cambiato logo e volto.