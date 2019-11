Arrivano chiarissime foto spia della nuova Audi A3, mentre l'S3 è ancora camuffata

La prossima rinfrescata della Audi A3 è ormai alle porte, mentre lo sviluppo della Audi S3 è ancora in corso. Oggi ci arrivano nuove immagini riguardanti entrambe le macchine, riprese in condizioni parecchio differenti. Ringraziamo Motor1 per le foto rinvenute.

La prima è stata beccata con una coperta a mascherarne in parte le forme, ma possiamo comunque ammirarne abbastanza bene la parte frontale. La griglia è più ampia che in precedenza, come per tutte le recenti vetture Audi, e le prese d'aria a forma pentagonale ne dominano l'aspetto. La fiancata risulta invece particolarmente scolpita, donandole un'aria più sportiva.

La S3 è stata invece riprese in mezzo alla neve in fase di test, e anch'essa dovrebbe adottare modifiche simili a quelle previste per l'A3 quali griglia più ampia, maggiore sportività e fari LED dalla forma angolare. Sotto al cofano potremmo invece trovare la stessa motorizzazione della S3 Sportback, e cioè un 4 cilindri sovralimentato da 300-320 cavalli con trazione all-wheel drive. Al contempo la A3 avrà a disposizione lo stesso motore della versione attuale, che garantirà 184 o 228 cavalli. Possibilmente anche qualcosina in più.

In attesa di conoscerne le precise date di rilascio vi informiamo che da pochissimo è stata avvistata anche la nuova generazione di Golf GTI al Circolo Polare Artico, mentre scorrazzava senza alcun camuffamento. Il suo debutto è atteso entro il 2020.



Per concludere vi comunichiamo che Audi ha appena annunciato esuberi per 9.500 posti dediti alla produzione di auto tradizionali, mentre sono stati previsti 2.000 nuovi impieghi specializzati per l'assemblaggio di auto elettriche.