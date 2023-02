Da dove arrivano le auto usate vendute in Italia? I 5 Paesi da cui importiamo di più

A gennaio 2023 le vendite di auto usate sono cresciute a dismisura, quasi doppiando le vendite di auto nuove, ma da dove arrivano tutte le vetture di seconda mano presenti sul mercato italiano? Sono tutte locali o arrivano anche dall’estero?

Ci aiuta a rispondere a queste domande carVertical, la piattaforma online che conosce vita, morte e miracoli dei veicoli usati di tutta Europa. Secondo una nuova ricerca del portale, il 36,3% delle auto usate presenti in Italia proviene dalla Germania, Paese che detiene la quota più alta del mercato (e la cosa potrebbe non essere propriamente un male, ne abbiamo parlato nell’articolo Perché conviene acquistare un’auto usata importata dalla Germania?). Il 13,9% delle auto usate disponibili in Italia arriva invece dalla Francia, un Paese seguito a ruota da Romania al 9,5%, Belgio al 6,7% e Spagna al 5,5%. carVertical ci tiene a precisare che sono dati ottenuti analizzando oltre 1 milione di report sullo storico delle auto vendute, dunque non rispettano i numeri reali di immatricolazione, si tratta in ogni caso di un’instantanea significativa.

Tutto questo ci porta a fare un’altra domanda: le compravendite di auto internazionali sono più rischiose? Ovviamente quando le auto si spostano da un Paese all’altro è più difficile tracciare la loro storia, la maggior parte dei mercati non scambia i dati dei veicoli, una vettura potrebbe subire dei danni in Germania ed essere poi rivendita in perfette condizioni in Italia. Secondo il Market Transparency Index di carVertical, fra tutte le auto controllate in Italia il 16,6% del totale è stato danneggiato in passato, mentre l’11% ha avuto il chilometraggio scalato. Significa che le truffe possono essere sempre dietro l’angolo, eseguire un controllo su piattaforme internazionali come carVertical potrebbe mettervi al riparo da eventuali truffe, qualsiasi consumatore dovrebbe conoscere la storia di un veicolo usato prima di effettuare l’acquisto.