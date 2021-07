Arriva Zero FXE: la moto elettrica futuristica e divertente

Sono passati più di dieci anni da quando Zero Motorcycles ha cominciato a produrre moto, e a quanto pare il brand ha deciso di rendere ancora più interessante la sua gamma. Quella visibile nel video in alto è la nuova FXE, con la quale la compagnia californiana vuole rendere ancora più divertenti gli spostamenti cittadini.

Il look è certamente futuristico, con una scocca superiore dalle forme moderne e allungate e un contrasto tra la parte scura inferiore e quella chiara superiore. Davanti troviamo un faro dal design piuttosto tradizionale, ma è il sistema di alimentazione a proiettarla facilmente verso il futuro.

A muovere la FXE ci pensa un motore elettrico brushless capace di erogare 47 cavalli di potenza e 106 Nm di coppia. Non si tratta di numeri stratosferici, ma considerando la massa complessiva inferiore ai 140 chilogrammi il risultato è importante. Il brand statunitense ci tiene anche all'autonomia per singola carica, e ha quindi integrato un pacco batterie agli ioni di litio da 7,2 kWh per fornire un range di 160 chilometri in città.

Le migliorie tecnologiche concernono anche il nuovo display TFT da 5,0 pollici ottimizzato per l'uso all'aperto e il sistema proprietario Cyper II OS con connettività bluetooth. Quest'ultima permette all'utente di controllare l'erogazione della coppia, la velocità massima e anche di gestire la batteria attraverso l'app ufficiale del marchio.

Per quanto concerne il prezzo di partenza si parla di 13.990 euro iva inclusa sul territorio italiano, dove l'ultimo prodotto di Zero Motorcycles sbarcherà nel settembre di quest'anno. Se avete seriamente intenzione di acquistarla dovreste sbrigarvi: le offerte sul finanziamento scadranno il prossimo 31 luglio 2021.

A proposito di moto elettriche vogliamo menzionare anche l'imminente bolide BMW: il produttore tedesco vuole lanciare sul mercato una moto basata sulle tecnologie della Vision DC Roadster, e a breve potremmo vederne delle belle