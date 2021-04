Arriva la VW ID.4 Pro, ecco il suo range secondo l'EPA

La Volkswagen ID.4 in First Edition è arrivata sul mercato pochissimi giorni fa, quando i primi clienti tedeschi sono stati accontentati con gli esemplari appena usciti dalle linee produttive. Adesso però si pensa già ad una nuova e interessante variante, la quale è stata valutata dalla EPA poche ore fa.

La Environmental Protection Agency statunitense ha infatti stimato che l'autonomia per singola carica della VW ID.4 Pro (la versione entry level) si attesta sui 418 chilometri. All'atto pratico parliamo di circa 16 chilometri in più rispetto alle varianti First e Pro S, che invece si fermavano a 402 chilometri nonostante il pacco batterie da 82 kWh e la trazione posteriore siano identiche.

E' possibile che la ID.4 base sia semplicemente più leggera, ma per confermare o smentire tale ipotesi possiamo soltanto attendere informazioni ufficiali nel merito oppure documenti condivisi dalla EPA. Nel frattempo è importante far notare come la ID.4 Pro abbia un prezzo considerevolmente inferiore alle altre due versioni, in quanto sul territorio americano chiede 39.995 dollari a fronte dei 44.495 e 43.995 dollari necessari per portarsi a casa rispettivamente la ID.4 Pro S e la ID.4 1ST Edition.



Tornando all'autonomia e ai dati sull'efficienza, è ovviamente in città che la ID.4 Pro ottiene i risultati migliori, dove fa registrare un consumo di 196 Wh/km. In autostrada il consumo arriva a 230 Wh/km, mentre il ciclo combinato si attesta sui 212 Wh/km. In media quindi la ID.4 Pro consuma poco più di 20 kWh ogni 100 chilometri.



Per il momento questo è tutto dalla EPA, ma per avviarci a chiudere vogliamo menzionare due caratteristiche degne di nota riguardo il crossover di Wolfsburg a zero emissioni. Innanzitutto non possiamo non mostrarvi un video sull'angolo di sterzata, che a quanto pare è davvero eccellente. Infine vi consigliamo di dare un'occhiata all'analisi del noto ingegnere Sandy Munro sul cofano anteriore della ID.4 e sul perché non dispone di un bagagliaio anteriore.