Arriva Volvo On Demand: come guidare una Volvo senza acquistarla...

In Italia l'automobile è un bene strettamente personale, siamo abituati ad acquistarne una e a tenerla il più possibile, anche 10 anni o più, le cose però stanno per cambiare - e lo sa bene Volvo, il cui servizio Volvo On Demand sta riscuotendo sempre maggiore successo.

Lanciato inizialmente in Svezia con il marchio M, il brand di mobilità condivisa lanciato da Volvo Cars prende ora il nome di Volvo On Demand. Sviluppato dalla consociata Volvo Car Mobility, Volvo On Demand ha intenzione di espandersi ulteriormente, ridefinendo il concetto di automobile e mobilità urbana. Ma di cosa si tratta esattamente? Di una piattaforma per la mobilità a disposizione degli utenti, che possono accedere alle auto della gamma Volvo senza acquistarle.

L'obbiettivo è costruire una mobilità condivisa eppure personalizzata, sostenibile e sicura. Secondo un'analisi indipendente, una sola auto condivisa da Volvo Car Mobility è in grado di sostituire l'utilizzo di 9 auto di proprietà nelle città svedesi. Questo si traduce in una riduzione annua di oltre 16.000 tonnellate di emissioni di CO2, inoltre si libera anche più spazio nelle città, con i clienti capaci di adottare uno stile di vita più sostenibile e di risparmiare tempo e denaro.

"Volvo Cars desidera offrire la massima libertà di movimento in modo personalizzato, sostenibile e sicuro", ha dichiarato Magnus Fredin, Senior Vice President Global Online Business di Volvo Cars. "La strategia rivolta al futuro di Volvo Car Mobility ci sta aiutando a mantenere questa promessa. Volvo On Demand farà ulteriori progressi verso una maggiore flessibilità dell’accesso all'auto. Siamo lieti di intraprendere questo percorso insieme". Volvo On Demand è in grado di raggiungere fasce di utenti che non vogliono necessariamente possedere un'auto, ma che hanno bisogno di accedervi occasionalmente".

"Siamo pronti ad accelerare la crescita basandoci sulla nostra piattaforma per la mobilità e ad entrare a far parte dell'offerta primaria di Volvo Cars", ha commentato Erik Jivmark, CEO di Volvo Car Mobility. "Prevediamo che le nuove offerte di prodotti e l'espansione internazionale amplieranno notevolmente la base di clienti e ci porteranno su una direttrice di crescita completamente nuova".

Gli attuali utilizzatori del servizio M, lanciato nel 2019, potranno scoprire la nuova interfaccia utente e le altre novità già a partire da settembre 2022. Nella fase di transizione il servizio funzionerà come di consueto. Nel frattempo in Italia un servizio simile potremo sfruttarlo con le auto Lynk & Co, dello stesso gruppo di Volvo Cars: alla guida della nuova Lynk & Co 01.