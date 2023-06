Arriva l'ufficialità: 'Peso auto elettriche danneggia le strade il doppio delle termiche'

Pochi giorni fa Jeremy Clarkson aveva posto l'attenzione sul peso delle auto elettriche e le buche, sottolineando come molto probabilmente vi fosse un nesso fra l'aumento delle crepe nelle strade britanniche e la diffusione degli EV.

Oggi di fatto tale associazione è stata certificata. Il Daily Telegraph, tabloid d'oltre Manica, ha infatti scoperto, a seguito di un'analisi, che le auto elettriche sono maggiormente responsabili della “distruzione” del manto stradale, essendo più pesanti.

A riguardo è stato calcolato una sorta di coefficiente di stress e di usura dell'asfalto, sottolineando come in media un'auto elettrica “stressi” la strada più del doppio rispetto ad una collega alimentata a benzina o a gasolio.

A riguardo viene specificato che le auto full electric più pesanti, che arrivano fino a 2.000 chilogrammi, hanno un tasso di usura superiore di 2,32 volte rispetto alle termiche. Prendendo invece in considerazione le vetture col peso “standard”, la situazione comunque non varia di molto: 2,24 volte di più delle auto alimentate a benzina, e 1,95 rispetto a quelle diesel.

“Le strade britanniche non classificate – ha spiegato l'esperto del settore, Rick Green - non sarebbero state progettate per accogliere i pesi dei mezzi pesanti, quindi le auto elettriche più pesanti potrebbero esacerbare delle debolezze esistenti accelerando così il loro declino”.

Purtroppo è noto e risaputo che nelle auto elettriche di maggiori dimensioni solo la batteria può arrivare a pesare quanto un'utilitaria e ciò rappresenta una questione non di poco conto che va tenuta in considerazione.

Oltre infatti a provocare più buche, che in Gran Bretagna sta diventando un problema molto serio, ci sono implicazioni anche negli incidenti: scontrarsi con un'auto pesante non è mai piacevole.



Alcune associazioni hanno sollevato anche dei dubbi in merito agli autosilo, i parcheggi multipiano che ospitano centinaia se non migliaia di veicoli, ma che sarebbero stati progettati su un determinato peso. Insomma, tante questioni che questa rivoluzione della mobilità impone di affrontare.