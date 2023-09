Arriva la Tesla Model X della polizia ed è una pioggia di commenti ironici

Anche la polizia italiana avrà la sua Tesla. La pagina Facebook PolinfostradaFan ha pubblicato tre foto, che trovate qui sopra, di una Model X versione bianca e azzurra, i classici colori della Polstrada.

Non è ben chiaro dove la vettura prenderà servizio, ma secondo alcune indiscrezioni pubblicate sul social dovremmo vederla in azione sull'autostrada A22 del Brennero, fra le più trafficate d'Italia soprattutto in prossimità del valico austriaco, della zona del Lago di Garda, e dello svincolo per Carpi, anche se al momento non vi è alcuna certezza.

La cosa certa è che i commenti sotto alle foto pubblicate sono stati per lo più ironici. Non mancano reazioni come “bella”, “bellissima”, “complimenti”, ma anche “Bellissima, la uso da 4 anni, auto impareggiabile, Tesla sempre TOP!!!”, così come: “Davvero bella in questi colori! Perciò buon lavoro... Silenziosi (elettrica) e aggressivi!”.

Peccato però che per la maggior parte si sia trattato di commenti da classica presa per i fondelli, a conferma di quanta poca conoscenza vi sia ancora in materia di EV. Del resto lo ha detto pochi giorni fa anche il numero uno di Ford, Jim Farley: “Troppa ansia da ricarica, automobilisti ignoranti”.

Ma leggiamo qualche commento, come ad esempio chi scrive tragico “È la fine dell'Italia”, ma anche un disperato: “Ci mancava questa poi siamo apposto”. Un altro è incredulo: “Spero non sia vero!!!”, mentre un altro utente ironizza sugli incendi delle auto elettriche, un classico, consigliando agli agenti: “Fatevi dare l'uniforme ignifuga...”.

Come è stato dimostrato da vari studi le auto elettriche non prendono più fuoco delle altre, anche se è comunque vero che quando un EV brucia è davvero complicato spegnerlo. C'è poi chi domanda: “Ma se vi si scarica durante un inseguimento?”, un po' come scrivere: “Ma se avete il serbatoio vuoto durante un inseguimento?”, infine un altro aggiunge: “Sarà bellissima ferma ad aspettare la ricarica, mentre passa l'auto endotermica con a bordo il malvivente”. Uno scenario ovviamente irrealizzabile.

In ogni caso, al di là dei commenti ironici, volevamo un vostro parere sull'aspetto estetico della Tesla della polizia: vi piace in versione bianca e azzurra? Rispondiamo anche a chi eventualmente sottolinea il prezzo elevato della Model Y in questione: l'auto è stata concessa ad uso gratuito.