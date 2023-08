Le Tesla Model S e Model X costano meno: arrivano le Standard Range

Sin dalla sua uscita, la Tesla Model S di Elon Musk è stata un’auto estremamente costosa, disponibile con oltre 600 km di autonomia oppure in versione super potente con tre motori elettrici (Plaid). Oggi per la berlina premium inizia un nuovo corso: negli USA è arrivata anche la Model S Standard Range.

Secondo il sito ufficiale di Tesla, la vettura avrebbe 515 km di autonomia, una velocità massima di 240 km/h e la capacità di accelerare da 0 a 96 km/h in 3,7 secondi. Ovviamente il suo prezzo di cartellino è inferiore rispetto alla Model S tradizionale, abbiamo infatti 10.000 dollari in meno: negli Stati Uniti la cifra richiesta per la Model S Standard Range è di 78.490 dollari. Continuiamo a parlare degli USA perché in Italia questo modello Standard Range non è ancora disponibile, potrebbe però arrivare molto presto, andando sensibilmente ad abbassare il prezzo d’attacco della Model S - che al momento nel nostro Paese è di 108.490 euro.

Anche la Tesla Model X ha guadagnato la sua variante Standard Range in Nord America: il suo prezzo è di 88.490 dollari, 10.000 dollari in meno rispetto ai 98.490 richiesti per la variante tradizionale, con 576 km di autonomia. La Standard Range ne promette al massimo 430 con 240 km/h di velocità massima. Lo 0-96 km/h può essere percorso in 4,4 secondi, dunque abbiamo comunque a che fare con un SUV elettrico particolarmente performante.

Ricordiamo che le varianti Standard Range hanno comunque come base le Model S e Model X aggiornate nel 2021, con computer di bordo potenti quanto PS5.