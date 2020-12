Arriva lo Sconto Subito Xmas di Mediaworld: e-bike e monopattini scontati in cassa

Torna a grande richiesta, a qualche settimana dal Natale, l’iniziativa Sconto Subito di Mediaworld, questa volta in versione Xmas. La promo vi permette di avere uno sconto in cassa in base all’importo speso: 50 euro con uno scontrino di 500, 100 euro con 750 euro di spesa, 150 euro con 1.000 euro di spesa, 300 euro con 2.000 euro di spesa.

Per usufruire dello sconto non basta acquistare un monopattino elettrico qualsiasi, visto che molti costano meno di 500 euro, la cosa però si fa interessante guardando soprattutto alle biciclette elettriche.

Attualmente il colosso dell’elettronica ha in sconto la i-Bike City Easy S a 717 euro anziché 799, la Vivobike City Bike VC26G a 799 euro, la Nilox e-bike J5 a 649 euro anziché 799,95 euro, la Vivobike Vivo Fold Graziella a 582 euro anziché 699,99. Altre e-bike a catalogo sono la i-Bike MTB Mud a 1.399 euro (che con Sconto Subito viene 150 euro in meno), la MOMO Design New York 16 a 899 euro, la i-Bike i-Fold 20 a 799 euro, la Vivobike Ivo Fold a 699 euro.

Per “spesa” si intende un intero scontrino, dunque potete abbinare eventualmente anche un monopattino elettrico per aumentare lo sconto. Ricordiamo che il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S è attualmente proposto da Mediaworld a 349 euro, il Ninebot Segway E22E a 399 euro, l’E25E a 549 euro, mentre il Vivobike e-scooter S3 Max costa 516 euro. Lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential invece costa 289,99 euro. La promo è valida ovviamente anche su elettrodomestici e mondo tech.