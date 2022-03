Arriva una nuova safety car in Formula 1: ecco a voi la Mercedes-AMG GT Black Series!

Il Campionato Mondiale di Formula 1 non è ancora iniziato ed è già ricco di sorprese: dopo il ritorno di Kevin Magnussen in casa Haas, ci troviamo dinanzi a una nuova Safety Car per il 2022! Si tratta della Mercedes-AMG GT Black Series, la quale andrà a sostituire la GT R vista nel 2021.

Anche in questo caso ci troviamo dinanzi a una vettura AMG con livrea rossa e grafica in bianco e nero, ma che al posto della barra luminosa sul tetto presenta LED aggiuntivi integrati nella zona superiore del parabrezza, sullo spoiler posteriore e sulla piastra posteriore. Inoltre, l’alettone stesso presenta una serie di telecamere ad alta definizione per offrire agli spettatori una visuale dettagliata della vettura e, in aggiunta, feed live al copilota.

Gli interni sono parte del pacchetto Track con roll-bar in titanio e sedili leggeri, accompagnati poi da cinture di sicurezza a sei punti, portabicchieri laterali e due tablet per mostrare feed in diretta dalla telecamera posteriore e trasmissione televisiva per consentire al co-pilota di osservare la gara e ciò che sta accadendo in pista. Infine, troviamo un hotspot InCar con WLAN, un sistema GPS ad alta risoluzione, due pulsanti rossi per il controllo dei commenti radiofonici e un sistema radio per emergenze. Sotto il cofano, invece, troviamo un motore V8 biturbo da 4,0 litri per 720 cavalli e 800 Nm di coppia, trazione posteriore e cambio a sette rapporti.

Ad accompagnarla ci sarà una Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ come auto medica, definita “la più veloce e potente nella storia della Formula 1” in quanto dotata di un V8 biturbo da 4,0 litri per 630 cavalli. L’equipaggiamento è simile alla GT Black Series, eccetto per la dotazione di guanti speciali per i paramedici, un defibrillatore, un autorespiratore, un cutter di soccorso e due pulsanti antincendio per gli estintori.

In aggiunta, nella stagione 2022 vedremo anche la Safety Car Aston Martin Vantage con motore AMG e la Aston Martin DBX come auto medica.