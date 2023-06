Arriva il nuovo Piaggio 1 con potenza di picco raddoppiata: ancora più scattante

La mobilità elettrica sta cambiando profondamente anche il mondo delle due ruote, in particolare sul mercato stanno arrivando sempre più scooter elettrici per la città e oggi vi sveliamo il nuovo Piaggio 1 2023.

Lanciato per la prima volta nel settembre 2021 (il nuovo Piaggio 1 si mostra a EICMA 2021), per il piccolo scooter elettrico di casa Piaggio è già arrivato il momento di un piccolo aggiornamento. Con questa nuova versione il marchio ha puntato soprattutto sulle prestazioni, i tecnici hanno infatti operato diversi interventi sulla Power Unit integrata nella ruota posteriore - che ora offre maggiore potenza. Questo si traduce anche in una migliore accelerazione, il nuovo Piaggio 1 è dunque anche più divertente da guidare.

Guardando alla scheda tecnica, la variante ciclomotore limitata a 45 km/h ha ora una potenza di picco praticamente raddoppiata, pari a 2,2 kW. Questo ha permesso un miglioramento dell'accelerazione del 14%, rendendo lo scooter ancora più adatto agli ambienti urbani - che richiedono frequenti ripartenze. È stato inoltre migliorato anche lo spunto in presenza di pendenze.

Il nuovo Piaggio 1 si può avere nelle colorazioni più "istituzionali" Forever Grey, Forever White e Forever Black, mentre l'anima più dinamica dello scooter è incarnata dalle soluzioni Sunshine Mix, Arctic Mix e il nuovo Flame Mix. Il prezzo del nuovo Piaggio 1 è di 2.899 euro f.c..