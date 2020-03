Arriva oggi la nuova Alfa Romeo Giulia GTA: leggerezza, potenza e controllo

Il Salone di Ginevra 2020 doveva essere un grande palcoscenico per Alfa Romeo, intenta a rilanciare un suo grande classico in salsa sportiva. Il Motor Show svizzero come sappiamo è stato cancellato per colpa del Coronavirus, la nuova Alfa però sarà presentata lo stesso, oggi 2 marzo alle 16:30.

Alfa Romeo presenterà al mondo la sua nuova Giulia GTA (Gran Turismo Alleggerita), così come annunciato su Facebook con un'immagine teaser. Cosa dobbiamo aspettarci dunque? Beh una vettura estremamente sportiva, con un aggressivo spoiler, un mastodontico bumper e varie parti in fibra di carbonio per tenere a bada i pesi.

Alfa Romeo dovrebbe aver aggiornato anche l'impianto frenante, mentre sotto il cofano dovrebbe ruggire un motore biturbo V6 di derivazione Ferrari da 2.9 litri, in grado di superare i 600 CV di potenza. Che dire, un bestione che non vediamo l'ora di vedere in tutto il suo splendore, anche visti i recenti tagli ai modelli più sportivi nella gamma 2020-2021. Gli appassionati della pista e delle alte prestazioni saranno così ripagati da una nuova Alfa leggera come l'aria e agile come un grande felino, con potenza e controllo ai massimi livelli. Mancano ormai poche ore per scoprire ogni dettaglio - anche se non potremo vederla dal vivo a Ginevra.