Arriva un nuovo render per la Tesla Roadster con lo stile del Cybertruck

La presentazione ufficiale del Tesla Cybertruck ha avuto un forte impatto sul mondo automobilistico. Il design del pick-up californiano ha ispirato una marea di meme e non solo, perché qualcuno ha realizzato un interessante render basati basato su di esso e riguardante la futura Tesla Roadster.

Lo potete ammirare dall'immagine allegata in fondo alla pagina, concepita dalle menti di Jidens Creative (qui il loro account Instagram) e ideata per stupire l'osservatore. Le linee sono estremamente spigolose, i passaruota più che esagerati, e fari anteriori proiettano direttamente nel futuro. L'assenza di prese d'aria sull'avantreno indicano la natura della vettura, mentre quelle presenti sui fianchi slanciati potrebbero essere particolarmente utili al raffreddamento delle componenti meccaniche posteriori. I cerchi poi hanno delle dimensioni fuori scala, e il finestrino sinistro rotto è un tocco di classe dell'autore a sottolineare la "gaffe" del reveal in diretta.

In linea generale questa Roadster ha un look alla Blade Runner, sottolineato dall'atmosfera ambientale che circonda la hypercar elettrica ma, ovviamente, non potremo mai vedere in strada la stragrande maggioranze delle forme che ci sono state proposte, ed è quasi un peccato.

Passando ai numeri, il CEO di Tesla Elon Musk ci ha promesso che la vettura sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h nell'incredibile tempo di 1,9 secondi e nonostante un'autonomia promessa essere di circa 1.000 chilometri per singola carica. Tra l'altro queste prestazioni riguarderebbero la "versione base", mentre quella dotata di "SpaceX Package" includerà propulsori aggiuntivi capaci di aumentarne le doti in accelerazione, velocità massima, velocità in curva e performance in frenata. In pratica, secondo Musk, la Roadster sarà ancora meglio di quanto ci aspettiamo.

Per tornare in tema di design ed ispirazioni, ecco a voi un nuovo laptop di Razer ispirato al Tesla Cybertruck in una galleria di immagini.