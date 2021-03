Arriva la nuova Fiat 500 Hey Google sempre connessa, insieme a 500L e 500X

La famiglia Fiat 500 si fa ancora più grande e dà il benvenuto alla serie Hey Google, frutto di una collaborazione proprio tra Stellantis e l’azienda americana di Mountain View.

I due brand hanno pensato a un’integrazione completa fra i sistemi Mopar Connect e l’Assistente Google nell’Action “My Fiat” - che vi consente di connettervi alla vostra auto da remoto. Utilizzando la voce, il proprietario della vettura può chiedere e ricevere informazioni sul veicolo e interagire con esso utilizzando lo smartphone oppure un Google Nest Hub, lo smart display incluso nel Welcome Kit che ogni nuovo cliente riceverà al momento dell’acquisto di un modello della Famiglia 500 Hey Google.



La nuova 500 Hey Google si presenta con carrozzeria bicolore Bianco e Nero Lucido, cerchi in lega da 15”, interni scuri con nuovi sedili ad altezza regolabile, volante sportivo soft-touch con comandi al volante, nuova fascia plancia argento opaco con logo 500 bianco. Ha di serie anche il Cruise Control, la radio Uconnect da 7” DAB con Apple CarPlay e Android Auto; è disponibile sia in versione berlina che cabrio ed è equipaggiata con motore Hybrid da 70 CV. Fanno parte della famiglia anche 500L Hey Google e 500X Hey Google, personalizzate sulla stessa linea della 500 standard.