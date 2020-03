Arriva la nuova BAC Mono. Il mostruoso giocattolo da pista sarà ancora più leggero

E' arrivata la nuova BAC Mono, e lo fa con parecchie novità, soprattutto tecniche. Avrà lo stesso identico nome della precedente, ma saremo davanti ad una vettura evoluta. La proposta non cambierà, e gli appassionati dovranno aspettarsi la stessa filosofia alla base della precedente iterazione.

Il design è però differente, così come la motorizzazione. BAC afferma che ogni pannello della carrozzeria è stato ridisegnato da zero. L'altezza è stata ridotta di circa 2 centimetri, mentre la lunghezza di 2,5 centimetri. La Mono avrà poi un frontale dalla punta più stretta, alla ricerca di una migliore aerodinamica. L'illuminazione a LED sarà completamente nuova, sia all'anteriore che al posteriore. L'alettone dietro sarà più grande, e l'aspetto generale più filante.

Certo l'habitat naturale della BAC Mono è la pista, ma per la compagnia la possibilità di guidarla in strada resta una priorità. Anche per questo motivo è stato inserito un compressore al motore. Attenzione però, perché l'omologazione è assicurata solo in Europa e in pochi altri Paesi, gli Stati Uniti sono esclusi. A ogni modo il propulsore sarà un 2,3 litri turbo a quattro cilindri, sviluppato appositamente per la Mono da Mountune.

Produce un output di 332 cavalli di potenza e di 400 Nm di coppia. Tali numeri le consentiranno, grazie a un peso a secco di soli 570 kg, di scattare da 0 a 96 km/h in appena 2,7 secondi, e di raggiungere i 274 km/h. BAC ha ammesso che le modifiche utili a rientrare nei limiti imposti dalle norme europee sulle emissioni hanno finito per aumentare il peso della monoposto, e si è quindi lavorato per guadagnare pochi grammi su ogni singolo componente della macchina.

L'accessibilità in termini economici resterà esclusiva, poiché la BAC Mono costerà circa 200.000 euro. A rallegrare la scena automobilistica depressa dalla cancellazione del Salone di Ginevra causa Coronavirus ci pensano Koenigsegg con la sua Gemera, e Bugatti con la Chiron Pur Sport. Due nuove vetture incredibilmente veloci e al contempo estremamente lussuose.