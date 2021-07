Arriva il noleggio eCarCloud per i SUV compatti elettrici: 2008, Mokka e DS3

Su queste pagine ci occupiamo spesso di Leasys, la società di Stellantis specializzata in noleggio mensile. Oggi la piattaforma amplia la sua gamma e-CarCloud dedicata ai veicoli elettrificati.

Sempre guardando al mercato elettrico, Leasys e-CarCloud ha aggiunto lo scorso giugno la Peugeot e-208 e due DS E-Tense. Oggi invece è il turno dei SUV: con la nuova formula E-NERGY si potranno noleggiare diversi SUV compatti a marchio Stellantis. In particolare ci si può abbonare a Peugeot e-2008, Opel Mokka-e e DS3 Crossback E-Tense.



Una formula pensata per liberi professionisti e utenti privati, che possono acquistare il voucher d’iscrizione direttamente su Amazon al costo di 249 euro, per poi convertirlo sul sito carcloud.leasys.com. Su questa piattaforma si può prenotare uno dei tre SUV compatti al prezzo di 499 euro al mese. L’abbonamento può essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di 12 mesi, con una durata minima di 30 giorni.



Anche CarCloud E-ENERGY include tutti i servizi Leasys per guidare “senza pensieri”, pensiamo a polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria e non solo. Le auto vengono fornite con cavo per ricaricare a casa, mentre grazie alla Leasys e-Mobility Card si potrà ricaricare gratuitamente presso tutti i Leasys Mobility Store d’Italia oppure accedere alla ricarica a pagamento presso le colonnine pubbliche.