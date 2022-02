Arriva la nuova Nissan LEAF 2022, la berlina elettrica dal prezzo aggressivo

Se il mercato delle auto elettriche è avanzato come lo conosciamo oggi è anche grazie a modelli come la Nissan LEAF, sulle strade da oltre dieci anni. Ebbene per la berlina elettrica è arrivato il momento di aggiornarsi nuovamente: scopriamo le novità della Nissan LEAF 2022.

Di solito i prezzi arrivano alla fine dell'articolo, questa volta invece vogliamo sovvertire l'ordine naturale delle cose: nuova Nissan LEAF 2022 si presenta con prezzi a partire da 29.500 euro, una cifra estremamente interessante che la pone circa a 10.000 euro in meno rispetto alla nuova Renault Mégane E-Tech guidata a Marbella.

La nuova LEAF (ricordiamo che sulla LEAF Nissan ha sperimentato la tecnologia V2G) si distingue grazie a linee esterne dinamiche leggermente ridisegnate e cerchi in lega più accattivanti da 16" e 17" con elementi in nero lucido. Sicurezza e comfort, promette Nissan, sono ai massimi livelli, con avanzati sistemi di assistenza alla guida e tecnologie di infotainment. A bordo troviamo infatti ProPILOT per la Guida Autonoma di Livello 2, il sistema NissanConnect compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, controlli da remoto grazie all'app NissanConnect o tramite Amazon Alexa - possiamo ad esempio riscaldare o raffreddare l'abitacolo qualche minuto prima di entrare in auto.

Due le batterie a listino, con l'autonomia che può arrivare a 385 km secondo il ciclo combinato WLTP. LEAF 2022 si potrà ordinare in Italia a partire da aprile 2022 con prezzi a partire da 29.500 euro come detto sopra (il prezzo ufficiale è di 32.200 euro, Nissan però mette in campo uno sconto lancio di 2.700 euro).