Arriva la nuova Nilox X9, fat bike elettrica perfetta per la città

La gamma e-bike di Nilox si aggiorna e aggiunge alla line-up la nuova Nilox X9, una fat bike disponibile in colorazione nera o sabbia con batteria da 13 Ah.

La nuova Nilox X9 (ricordiamo che Nilox è un brand di tecnologia per sport e vita all'aria aperta del Gruppo Esprinet) si fa notare per via delle sue sospensioni anteriori, il telaio in alluminio e cerchi a razze, tutti elementi che la rendono perfetta per affrontare qualsiasi tipo di terreno. La batteria di bordo da 36 V/13 Ah promette fino a 70 di autonomia e si ricarica comodamente a casa in 6 ore. Il motore brushless che muove la X9 è da 36 V/250 W (come funziona un motore brushless?) ha cinque modalità di marcia e si può gestire tramite un comodo schermo LCD, il cambio invece è Shimano a 6 velocità.

Grazie alle ruote fat da 20" x 4" la Nilox X9 è adatta a qualsiasi terreno, non ha paura di tombini, pavé, rotaie del tram e buche, è dunque una e-bike perfetta per l'utilizzo in città. Pur essendo un modello Full Size inoltre la X9 è comunque pieghevole e compatta, si può dunque trasportare con facilità. Al momento non conosciamo il prezzo italiano della X9 ma vi aggiorneremo non appena possibile.