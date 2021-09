Arriva il motore elettrico per bici che funziona senza catena: lo Schaeffler Free Drive

In campo automotive le tecnologie si stanno muovendo a grandi velocità, proprio nelle ultime settimane abbiamo visto arrivare batterie al grafene, batterie senza cobalto e colonnine di ricarica da 480 kW. Anche il mondo delle e-bike però riserverà diverse sorprese, come il motore Schaeffler che non richiede catena, né cinghia.

La compagnia tedesca ha appena svelato il suo innovativo sistema “All-in-one” per biciclette elettriche, che non richiede strumenti di trazione come una catena o una cinghia. La compagnia ha chiamato il tutto Schaeffler Free Drive ed è uno dei progetti più curiosi degli ultimi anni. Sviluppato in collaborazione con Heinzmann, il motore va installato centralmente, sul blocco pedali. È proprio la pedalata del conducente che alimenta il generatore che trasforma l’energia meccanica in elettricità.



L’energia elettrica prodotta viene infatti trasferita al blocco della ruota posteriore, dove un altro generatore converte il segnale in energia meccanica, così che la ruota posteriore possa muoversi senza essere spinta da catene o altro. Il generatore è in grado di fornire al conducente diverse “resistenze”, come se vi fosse un cambio meccanico; nel caso in cui la pedalata crei più energia del necessario, questa viene stoccata in una batteria perché venga utilizzata successivamente, dunque nulla viene sprecato.



Il motore posteriore inoltre è in grado di recuperare energia cinetica in fase di marcia, dunque quando si decelera o frena, anche se non è molto potente, parliamo di 250 W, comunque il limite imposto dalle autorità in Europa. Se il sistema diventa curioso per le e-bike tradizionali, si fa portentoso per le cargo e-bike, che così non hanno bisogno di complessi sistemi di trazione. Lo Schaeffler Free Drive sarà presentato all’Eurobike 2021 a Friedrichshafen, in Germania, e non vediamo l’ora di testarlo dal vivo.