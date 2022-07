Arriva il monopattino Apollo Pro, un Hyper Scooter da 2.400 W

Negli ultimi 3-4 anni il mondo dei monopattini elettrici è letteralmente esploso, con il mercato che si è riempito di dispositivi di ogni genere. Ora l'hype sta un po' scemando e l'attenzione è tutta focalizzata sugli "Hyper Scooter": ecco a voi l'Apollo Pro.

Prodotto da una società canadese, il nuovo Apollo Pro si vanta di essere per l'appunto il primo Hyper Scooter del marchio Apollo, che sarà commercializzato e consegnato all'inizio del prossimo anno. Perché mai però si definisce Hyper? Parliamo di un monopattino potente, con capacità IoT e numerose opzioni di personalizzazione. L'Apollo Pro si vanta di avere 150 componenti sviluppati appositamente, dunque non è di certo un re-branding di qualcosa già esistente.

Il suo telaio unibody è in alluminio e può sopportare fino a 150 kg di peso. È ammortizzato sia all'anteriore che al posteriore, sembra dunque perfetto per le uscite urbane, inoltre monta mostruose ruote (per un monopattino almeno) da 12" con tecnologia auto-riparante. Il sistema frenante vanta due freni a tamburo che non richiedono manutenzione, con Apollo che promette ottime prestazioni in frenata sia sull'asciutto che sul bagnato. Non manca ovviamente una funzionalità di frenata rigenerativa per il recupero dell'energia, ma di quali potenze parliamo?

Difficilmente vedremo l'Apollo Pro sulle strade europee, monta infatti due motori da 1.200 W per un totale di 2,4 kW di potenza combo (in Italia il limite per l'omologazione è 500 W). Raggiunge i 70 km/h (qualcuno in Svizzera è stato beccato a 120 km/h sul monopattino) e può percorrere fino a 100 km con una sola carica grazie a una batteria da 30 Ah. Al pari di molti monopattini in sharing, l'Apollo Pro non monta alcun display, vuole che si incastri lo smartphone nel manubrio, sul quale far funzionare un'app completa di numerose funzioni.

Funzioni anche IoT, ad esempio l'allarme invia al telefono notifiche nel caso in cui qualcuno stia cercando di muovere il monopattino. Certo tutte queste caratteristiche hanno un costo: l'Apollo Pro costa negli USA 3.599 dollari, che al cambio sarebbero 3.540 euro. Si può ordinare con appena 20 dollari rimborsabili e finanziare a 90 dollari al mese. Come detto sopra, le prime consegne sono stimate per il Q1 2023.