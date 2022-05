Arriva la microcar a energia solare che sfida la Citroen Ami: si guida da 14 anni in su

Dopo tre anni di sviluppo, finalmente il progetto della SQUAD Solar City Car sta arrivando a compimento. Portato avanti da Squad Mobility, si tratta di una microcar a energia solare perfetta per gli spostamenti cittadini.

Come potete intuire dalle dimensioni, è un veicolo che nasce in Europa per i cittadini europei, gli americani non saprebbero cosa fare con un mezzo simile (se non spostarsi su un campo da golf...). Del resto Squad Mobility è una società olandese creta da due ex dipendenti della Lightyear, la start-up che ha dato vita all'ormai famosa Lightyear One a energia solare che percorre 710 km con una carica. Ma quali sono le caratteristiche principali della SQUAD Solar City Car?



Partiamo dalla categoria: si tratta di un quadriciclo di categoria L6e in UE, dunque si può classificare alla pari della Citroen Ami e si può guidare a partire da 14 anni. Rispetto al quadriciclo francese è mossa da ben due motori elettrici da 2 kW, per 4 kW di potenza complessiva, mentre l'autonomia arriva da quattro pacchi batteria rimovibili da 1,6 kWh. In totale la SEV può viaggiare per 100 km con tutti e quattro i pacchi batteria carichi, raggiungendo i 45 km/h di velocità massima.



È dotata di frenata rigenerativa e si può ricaricare tramite presa da 220 V, direttamente in garage. Non dimentichiamo però la presenza del tetto fotovoltaico: in un giorno d'estate è possibile ricaricare fino a 20 km di autonomia aggiuntiva, il che non è affatto male per una microcar da appena 2,4 metri che potete parcheggiare ovunque in città. Ma quanto costa esattamente? SQUAD Solar City Car partirà da 6.250 euro in UE, a cui però bisognerà aggiungere la nostra IVA, e sarà disponibile nel 2023.