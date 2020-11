Arriva la McLaren Senna GTR di LEGO Technic: 830 pezzi progettati per la pista

McLaren e LEGO, due mondi che si sono più volte uniti, con risultati spettacolari sia per i grandi che per i più piccini. Dopotutto il target dei famosi mattoncini è 4-99 anni, con buona pace degli ultracentenari.

Purtroppo non è mai stata prodotta una McLaren della serie Technic, la più amata dagli aspiranti ingegneri, o almeno fino ad ora... tutto sta per cambiare grazie alla nuova McLaren LEGO Technic Senna GTR. Questo kit da 30 centimetri ricrea la GTR attraverso 830 pezzi. Anche il V8 biturbo da 4,0 litri è progettato in modo che i pistoni si possano muovere. L'unico difetto? Il piccolissimo motore non riesce ad erogare gli 800 CV della controparte reale. La Senna GTR di LEGO presenta tutti i particolari caratteristici della vettura, come l'enorme alettone, la presa d'aria superiore e la livrea con cui la supercar ha debuttato a Goodwood nel 2019.

McLaren ha preso molto sul serio la partnership con LEGO per questo progetto, come riferito da Robert Melville, direttore del design in McLaren: “Il team responsabile del design della McLaren Senna GTR ha lavorato a stretto contatto con i designer del LEGO Group, così da catturare l'aspetto estremo, l'entusiasmo e l'essenza di una supercar incredibile e regalarli a tutti i costruttori di LEGO Technic.”

L'entusiasmo è evidente anche nelle parole di Uwe Wabra, designer senior di LEGO Technic: “Ricreare un'auto estrema come la McLaren Senna GTR con LEGO Technic ci ha offerto una sfida incredibilmente interessante. Questa vettura da pista non è come le stradali su cui ho lavorato prima. Ha alcuni dettagli unici, come la sua silhouette e il fantastico alettone posteriore, che differenziano l'esperienza nel costruirla rispetto alle altre.”

La LEGO Technic McLaren Senna GTR sarà disponibile in negozio nel mese di gennaio 2021. Se non resistete proprio ad una McLaren da costruire vi consigliamo di buttare un occhio sulla Senna della serie Speed Champions.