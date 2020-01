Arriva Locauto Young: il noleggio delle auto anche per i neopatentati

Locauto ha annunciato il lancio di un nuovo interessante servizio che permette ai neopatentati di noleggiare un'automobile. Si tratta della prima piattaforma di questo tipo in Italia, battezzata Locauto Young, che include due tariffe di noleggio comprensive anche delle coperture assicurative da danni e furto, a cui si aggiungo km illimitati.

La società ha specificato che nel servizio sono anche compresi gli oneri di circolazione e l'assistenza stradale.

Il primo pacchetto annunciato è B-Young ed a partire da 60 Euro al giorno consente di guidare una Volkswagen Up o un'altra autovettura della medesima categoria.

Secondo quanto affermato, ci sarebbe anche un'opzione C-Young a partire da 65 Euro, che permette di scegliere una vettura del gruppo CY come una Lancia Y.

Chiaramente, per lanciare questo sistema Locauto ha fatto in modo che tutti i veicoli rientrino nella normativa per i neopatentati, ovvero che il rapporto KW/tara sia minore o uguale a 55 con limite di potenza legato ai Kw della dell'automobile, minore o uguale a 70 Kw, quindi di circa 95 cavalli.

Per effettuare la prenotazione basta collegarsi al sito web Locautorent, ma è disponibile anche tramite call center, l'applicazione Locautorent o direttamente presso gli ufici di noleggio della società.

''Abbiamo deciso di differenziarci dai competitor e lanciare un'importante rivoluzione nel settore rendendo disponibile il servizio di noleggio a breve termine a una nuova fascia di potenziali clienti che, sempre con maggiore frequenza, richiedono questa possibilità. Accogliere le richieste in arrivo dalle nuove generazioni ha un forte significato per il nostro Gruppo che ha deciso di lanciare un messaggio di fiducia e apertura al futuro" ha affermato Raffaella Tavazza, vicepresidente di Locauto.