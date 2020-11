Arriva in Italia la XEV Yoyo, l'auto elettrica compatta che costa 6.500 euro

Quando Nissan e Tesla hanno iniziato a popolare il mercato delle auto elettriche, circa 10 anni fa, le vetture che si potevano comprare erano costose berline o giganteschi SUV alimentati a batteria. Oggi le cose sono cambiate, come dimostra l’elettrica XEV Yoyo.

In Cina il trend è già cambiato, ovvero le mini auto elettriche vendono molto di più delle vetture premium. Lo ha dimostrato (e continua a farlo tuttora) la recente Wuling Hong Guang Mini EV, che al cambio attuale ha un prezzo pari all’incirca di 3.500 euro nella sua versione base. La XEV Yoyo è più meno sulla stessa falsariga, con la differenza che si può acquistare anche in Europa - Italia compresa.

Più curata della Wuling Hong Guang Mini EV, la Yoyo è una piccola auto elettrica cittadina disegnata al Politecnico di Torino e con molti elementi stampati in 3D. La sua batteria è da 9,2 kWh, sufficiente a garantire 150 km di autonomia, mentre la sua potenza massima è di 10 CV. 90 km/h la velocità massima che si riesce a raggiungere, con un peso complessivo di 450 kg. Inoltre, grazie a una collaborazione con Q8, le sue batterie possono essere sostituite al volo presso i distributori convenzionati, addio ansia da ricarica dunque.

Parliamo dunque della citycar perfetta per i neopatentati o per chi vuole circolare in città con un veicolo compatto, a zero emissioni, che non costi uno sproposito. Già perché la XEV Yoyo ha un prezzo di partenza di appena 6.500 euro - e vi ricordiamo che ci sono ancora fondi governativi per acquistare nuove BEV con l’Ecobonus 2020.