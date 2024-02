Arriva in Italia lo SWAPA Zip, quadriciclo super compatto con un display touch da 12,3'

Arriva in Italia il nuovo Swapa ZIP, quadriciclo elettrico che sarà importato in Italia grazie a un accordo siglato dalla lombarda Filante Motors. Scopriamo le caratteristiche del modello, un quadriciclo cittadino che sfida la Citroen Ami e la Fiat Topolino.

Filante Motors ha appena firmato un accordo di distribuzione esclusiva per il mercato italiano dello Swapa ZIP, una sorta di veicolo “ibrido” nel senso che offre caratteristiche da quadriciclo ma allo stesso tempo anche l’agilità di una moto. Lunga appena 2,52 metri, larga 1,34 metri e alta 1,41 metri, Swapa ZIP è un quadriciclo leggero con standard L6e perfetto per muoversi nel traffico cittadino.

La sua autonomia dichiarata è di circa 100 km, a seconda dello stile di guida che si adotta, la velocità massima invece è di 45 km/h, dunque perfettamente in linea con le concorrenti che abbiamo nominato sopra. Inoltre, al Salone di Ginevra 2024 è stata lanciata anche la nuova Microlino Lite da 45 km/h, il mercato dei quadricicli urbani si sta dunque riempiendo di modelli interessanti.

Tornando Swapa ZIP, abbiamo un motore asincrono e una batteria agli ioni di litio da 6,45 kWh composta da due unità che pesato 18,5 kg ciascuna. Le batterie possono essere rimosse dal veicolo e caricate a casa, è infatti possibile spostarle con facilità con un carrellino fornito nella dotazione di serie.

Internamente Swapa ZIP lascia davvero il segno, con un grande display touch da 12,3”, un record per la categoria. Tra le caratteristiche smart offerte dal modello abbiamo una connessione 4G integrata, lo sblocco tramite smartphone e il monitoraggio remoto dello stato di carica e della posizione, grazie all’app companion possiamo dunque sapere in qualsiasi momento dove si trova il nostro ZIP. La produzione di massa inizierà ad aprile 2024, le prime consegne sono previste per agosto. Appena avremo indicazioni precise vi diremo anche il prezzo.