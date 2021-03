Arriva in Italia il SUV elettrico MG ZS EV: tanta tecnologia a meno di 24.000 euro

MG è tornata ufficialmente in Italia innestando il turbo. Se qualche settimana fa vi abbiamo presentato il SUV EHS Plug-in Hybrid, ora è il momento del nuovo SUV ZS EV 100% elettrico.

Entro la fine dell’anno MG vuole offrire al pubblico italiano una rete di 40 concessionari operante su tutto il territorio, già 12 invece solo quelli attivi e funzionanti sin da ora. All’interno di essi si potrà acquistare non solo il SUV di segmento C EHS Plug-in Hybrid, che offre un sistema da 190 kW/258 CV con 52 km di autonomia elettrica ed emissioni di CO2 da 43 g/km, ma anche il nuovo SUV elettrico di segmento B ZS EV con batteria da 44,5 kWh e 263 km di autonomia WLTP.

Due modelli che aderiscono alla filosofia di MG “Electric for Everyone”, che intende proporre auto elettrificate di grande qualità a un prezzo accessibile. In particolare il nuovo ZS EV offre 105 kW di potenza (143 CV) e 353 Nm di coppia massima. 140 km/h la velocità massima con ben 428 km di autonomia mantenendo una velocità media di 60 km/h. Lo 0-50 km/h è possibile in 3,1 secondi, lo 0-100 km/h in 8,2 secondi. Un SUV a zero emissioni per tutta la famiglia, con un bagagliaio che offre 448 litri.

Tantissima la tecnologia di bordo sull’allestimento Excite, dall’Adaptive Cruise Control (ACC) al Lane Keep Assistance (LKA), passando anche per la frenata di emergenza automatica e il Traffic Jam Assistant - insomma parliamo di guida autonoma di livello 2 a tutti gli effetti. Con l’allestimento Exclusive si hanno in aggiunta anche il tetto panoramico Stargazer, il Blind Spot Monitoring, il Rear Traffic Alert, il Lane Change Warning e altri interessanti elementi extra.

La MG ZS EV parte da un prezzo di 23.900 euro con gli incentivi statali in caso di rottamazione, per la MG EHS Plug-in Hybrid (la vettura in rosso, nella galleria in basso) invece occorrono 28.900 euro di partenza sempre con gli incentivi statali e rottamazione. MG vende le sue vetture con 7 anni di garanzia oppure 150.000 km - comprese le batterie agli ioni di litio.