Arriva in Italia la speciale Vespa Pic Nic: prezzo e allestimento

La mitica Vespa Piaggio non ha certo bisogno di presentazioni, le sue linee sono universalmente riconosciute in tutto il mondo, nonostante i suoi tratti vengano costantemente aggiornati nel tempo. A esser famose però sono anche le sue versioni speciali ed è con estremo piacere che oggi vi mostriamo la nuova Vespa Pic Nic.

Un modello che sembra essere nato per il tempo libero e le scampagnate nella natura, anche solo per un picnic sull'erba. Alla base della variante speciale troviamo una classica Vespa Primavera, a cui sono stati aggiunti interessanti extra: abbiamo un elegante cestino da picnic realizzato in legno intrecciato di rattan, con all'interno una comoda borsa termica rimovibile e un immancabile telo. Quest'ultimo è realizzato in uno speciale tessuto jacquard che dipende il motivo del cestino intrecciato, è resistente all'acqua ed è dunque il perfetto compagno per le avventure outdoor. Cestino e telo possono essere trasportati sui portapacchi anteriore e posteriore cromati, di serie su questa versione speciale, arricchiti inoltre da una cinghia in cuoio marrone che serve anche da manico.

Nuova Vespa Pic Nic si può avere nelle colorazioni Verde Pic Nic e Grigio Pic Nic con eleganti grafiche sulle fiancate, la sella inoltre è bicolore, impreziosita da un cadenino grigio chiaro e da una cinghia con bandiera tricolore. L'allestimento si distingue anche per i profili della scocca cromati e i cerchi verniciati in grigio con bordi diamantati. Come tradizione per ogni edizione speciale Vespa, anche questa Pic Nic ha una targhetta sul retroscudo che ne identifica la serie. In Italia nuova Vespa Pic Nic sarà nei concessionari da luglio 2022 nelle motorizzazioni i-get 50 e 125 al prezzo di 4.699 euro e 5.699 euro (f.c. e IVA inclusa).

Ricordiamo che di recente anche Justin Bieber ha lanciato la sua Vespa, se invece volete qualcosa di più accessibile e compatto c'è sempre il nuovo set LEGO Vespa 125.