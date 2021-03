Arriva in Italia lo shop ufficiale di Tesla con accessori e capi d'abbigliamento

La notizia che molti utenti e appassionati Tesla stavano aspettando è finalmente arrivata: è disponibile anche in Italia lo shop ufficiale Tesla a questo indirizzo, grazie al quale acquistare accessori originali, abbigliamento e quant’altro.

La segnalazione ci è arrivata prontamente dal nostro amico Matteo Valenza, che proprio questa mattina ha lanciato su YouTube il test autonomia della nuova Citroen e-C4. Negli USA è un negozio online famosissimo, lo stesso sul quale i fan di Elon Musk hanno potuto acquistare - nel recente passato - il celebre pantaloncino “SEXY” oppure la speciale Tequila brandizzata Tesla.

Parliamo di casi limite ovviamente, in realtà lo shop serve per acquistare un sacco di oggetti ufficiali estremamente utili, pensiamo al Wall Connector per ricaricare la Tesla a casa, dal prezzo di 530 euro, ai tappetini, passando per il telecomando per la Model 3 (150 euro), un’unità USB ufficiale Tesla da 128 GB (35 euro), nuovi filtri per l’aria per Model 3 e molto altro.

Per l’esterno ad esempio lo shop ufficiale di Tesla propone un ottimo telo di copertura per Model 3, barre portatutto, pellicole di protezione per la vernice e portabiciclette. E ancora capi d’abbigliamento, cavi, catene, kit coprimozzi in fibra di carbonio, blocchi ruota, kit di riparazione per i pneumatici e sigillanti - sempre per gli pneumatici - e pezzi di ricambio. Al momento non figurano oggetti “strani”, di quelli che Elon Musk lancia solitamente in edizione limitata, chissà però che non arrivino prossimamente...