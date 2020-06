Arriva in Italia lo scooter elettrico Silence S02 Low Speed con batteria da 2 kWh

Nell'ultimo anno la curiosità del pubblico rispetto a biciclette e scooter elettrici (e volendo possiamo aggiungerci anche i monopattini) ha subito un incremento esponenziale, complici anche i vari Bonus Mobilità 2020 e l'Ecobonus per l'acquisto di nuove moto e scooter a zero emissioni. Ebbene ora possiamo scegliere anche il Silence S02 Low Speed.

Prodotto a Barcellona e disponibile all'acquisto dalla prossima estate, il nuovo scooter Silence S02 Low Speed (anche detto Silence S02 LS) offre un motore elettrico a zero emissioni da 1.500 W, può raggiungere i 45 km/h (dunque è classificato come "cinquantino") e la sua autonomia è di 55 km. Ha i freni a disco, l'illuminazione LED, la retromarcia e due modalità di guida. La sua batteria da 2 kWh inoltre è perfettamente rimovibile, sfrutta un sistema molto simile a quello visto sul nuovo scooter elettrico di SEAT, con "carrello" integrato per il trasporto.

Il Silence S02 LS si interfaccia poi con lo smartphone grazie al Bluetooth, cosa che ci permette di accenderlo senza utilizzare la chiave oppure monitorare la carica residua in qualsiasi momento. Ma quanto costa questo modello? Attualmente è proposto a 3.600 euro di listino IVA inclusa ma speriamo in qualche sconto/promozione da parte della casa produttrice. Per saperne di più sull'Ecobonus e prendere questo modello in sconto cliccate qui.