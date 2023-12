Arriva in Italia la nuova GWM WEY 03, il SUV Plug-in Hybrid con 136 km di autonomia

La nuova mobilità elettrificata sta dando modo a marchi cinesi emergenti di approdare nel vecchio continente con i loro prodotti all'avanguardia a prezzi (spesso) convenienti (non a caso l'UE ha dichiarato guerra alle elettriche cinesi), oggi ad esempio vogliamo parlarvi del debutto della nuova GWM WEY 03.

Si tratta di un SUV familiare di segmento C con il quale GWM vuole iniziare la propria espansione in Europa. La sua lunghezza è di poco inferiore ai 4.700 mm, l'altezza è pari a 1.730 mm, il passo invece è da 2.745 mm.

Dotata di tecnologia Plug-in Hybrid, la vettura vanta un motore turbo benzina da 2.0 litri e 150 kW/204 CV abbinato a una trasmissione a 9 rapporti; la potenza totale cambia in base alla versione, FWD o AWD. La GWM WEY 03 a trazione integrale eroga la bellezza di 325 kW/442 CV, con una coppia massima di 685 Nm; grazie a questi dati, la GWM WEY 03 accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 230 km/h.

Nonostante questo i dati sulle emissioni e sui consumi sono bassissimi: appena 0,5 litri di carburante per percorrere 100 km e 15 g/km di CO2, cifre realistiche soltanto quando la batteria è perfettamente carica. La variante a trazione anteriore offre in ogni caso 270 kW/376 CV con 500 Nm di coppia, in GWM dunque non hanno lesinato in quanto a potenza...

Essendo Plug-in Hybrid, la GWM WEY 03 integra una batteria agli ioni di litio prodotta da SVOLT: incamera ben 34 kWh e promette un'autonomia Full Electric fino a 136 km. La ricarica può essere effettuata fino a 50 kW di potenza presso le colonnine DC, dunque si fa in fretta a recuperare l'energia. Il prezzo italiano della nuova GWM WEY 03 non è ancora ufficiale, il produttore però anticipa che sarà compreso tra 45.000 e 50.000 euro.