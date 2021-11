Arriva in Italia Carvago.com: oltre 700.000 auto usate con reso entro 14 giorni

Sempre più italiani si affidano ai portali online per l'acquisto di un'auto usata e ora è disponibile nel nostro Paese anche Carvago.com, il marketplace europeo con la più ampia offerta di auto di "secondo mano".

Potremo dunque accedere a una selezione di oltre 700.000 auto di qualità provenienti da tutta Europa (e proprio di recente vi abbiamo spiegato, grazie a uno studio CarVertical, per quale motivo potrebbe essere un ottimo affare acquistare un'auto usata proveniente dalla Germania), con la possibilità di sfruttare diversi servizi. Pensiamo al finanziamento, alla garanzia estesa di 12 mesi oppure al diritto di reso che si può effettuare entro 14 giorni dall'acquisto nel caso in cui non siate soddisfatti della vostra scelta, senza bisogno di giustificare il motivo.

Tutte le auto presenti su Carvago.com sono certificate, il sito inoltre è accessibile e semplice da utilizzare. I modelli in vendita inoltre non hanno più di 8 anni di vita e il loro chilometraggio non supera mai i 160.000 km. Prima della vendita ogni vettura è sottoposta a un severo CarAudit e solo quelle in perfette condizioni vengono poi consegnate ai clienti - consegna che fra l'altro è possibile anche a domicilio.

"Carvago è un servizio che rende l'intero processo di acquisto di auto molto più semplice. Contrariamente ai rivenditori di auto usate, non possediamo alcuna vettura, quindi non abbiamo bisogno di spingere i clienti ad acquistare alcun modello specifico. Siamo, anzi, orgogliosi dell'assoluta trasparenza che garantiamo. Ogni auto è sottoposta a un attento CarAudit che, se non viene superato, impedirà la consegna al cliente. Proprio per questo ogni giorno vengono elaborati 6 milioni di ordini, ma solo per il 10% di questi si raccomanda l’acquisto e figurano, quindi, nella nostra offerta” ha detto Jakub Šulta, CEO del marketplace Carvago.com.

Per supportare l'ingresso e lo sviluppo del mercato italiano, Carvago ha nominato Antonio Gentile nel ruolo di Country Manager (nella foto cover): “Sono lieto di aiutare Carvago a compiere un solido percorso di espansione all’interno del mercato italiano. Il settore delle auto usate è spesso associato a problematiche e incertezze per i consumatori, ma grazie al nostro CarAudit garantiamo una fase di acquisto trasparente e certificata. In questo modo anche i clienti italiani potranno acquistare la propria vettura preferita in tutta sicurezza, scegliendo tra oltre 700mila modelli provenienti da tutta Europa”.