Arriva in Italia la l'Audi TT RS Coupé Iconic Edition: 400 CV e solo 100 unità numerate

A poche ore dalla presentazione della nuova Audi R8 Coupé GT RWD il marchio tedesco ha ancora una sorpresa per gli appassionati: è ufficiale l'Audi TT RS Coupé Iconic Edition, un'edizione speciale dal look esclusivo.

Ispirato allo stile del Bauhaus e alla filosofia del "Less is more", questo speciale modello è proposto nella colorazione grigio Nardò, ha una finitura total black del single frame e della griglia anteriore, cerchi in lega specifici da 20 pollici a 7 razze in nero lucido. Audi TT RS Coupé Iconic Edition vanta anche un kit aerodinamico appositamente sviluppato in galleria del vento che garantisce alti valori di deportanza.

La vettura è spinta da un motore 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV e 480 Nm di coppia, il propulsore che per 9 anni consecutivi ha vinto l'International Engine of the Year nella categoria da 2 a 2.5 litri (lo stesso motore 5 cilindri visto sulla CUPRA Formentor VZ5). Questo eccellente motore lavora insieme alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e alla trazione integrale permanente quattro con frizione elettroidraulica a lamelle.

Audi TT RS Coupé Iconic Edition pesa appena 1.475 kg, scatta da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e gode di un sound inconfondibile grazie alla sequenza di accensione 1-2-4-5-3 del cinque cilindri. L'arrivo in Italia è previsto nel corso del primo semestre 2023 in soli 100 esemplari numerati.