Arriva in Italia Allianz Lithium, la prima assicurazione per auto elettriche

Tesla, certa che le sue auto elettriche siano più sicure della media, ha già lanciato un'assicurazione dedicata ai suoi clienti in diversi Stati d'America (arriva l'assicurazione Tesla). In Europa qualcosa di simile si potrà ritrovare in Allianz Lithium, la prima polizza pensata esclusivamente per le auto elettriche a batteria.

Il mondo delle auto a zero emissioni ha aperto le frontiere a nuovi business, del resto sul mercato sono arrivati nuovi cerchi aerodinamici e pneumatici pensati appositamente per le elettriche (i pneumatici per EV fanno davvero la differenza?), con una bassa resistenza al rotolamento e un rumore ridotto. Mancava l'assicurazione dedicata: Allianz ha annunciato la sua nuova polizza durante il weekend di gara di Formula E a Roma, avvenuto lo scorso 9 e 10 aprile (noi c'eravamo, abbiamo passato due giorni nel paddock della Formula E a Roma).

Purtroppo la società non ha diffuso particolari dettagli, sappiamo però che sarà "una soluzione assicurativa unica ed estremamente competitiva per il segmento delle auto elettriche, nel rispetto delle peculiarità che caratterizzano queste motorizzazioni", possiamo dunque immaginare costi ridotti e coperture specifiche per motori e batterie.

Carlo Balzarini, Head of Market Management & Network Communication di Allianz S.p.A. ha dichiarato: “In Allianz dedichiamo da sempre grande attenzione alle nuove esigenze dei nostri clienti. Allianz Lithium è una polizza specifica che, a partire dai prossimi mesi, offrirà una risposta innovativa ai punti scoperti e maggiormente rilevanti per i possessori di veicoli elettrici”.

Roberto Felici, Head of Allianz Future Lab di Allianz S.p.A. ha commentato: “Abbiamo studiato a fondo le particolarità delle autovetture elettriche e l’esperienza d’uso dei loro proprietari, e con Allianz Lithium offriamo la prima soluzione che affronta i rischi e gli imprevisti della mobilità elettrica con soluzioni esclusive riguardo alla batteria di trazione, all’assistenza stradale, alle riparazioni e al rischio cyber”.