Arriva l'ibrido anche su 500X e Tipo: ora il 100% della gamma Fiat è elettrificata

Il processo di elettrificazione dell’intera gamma di Fiat procede a gonfie vele, e con l’annuncio di oggi possiamo dire che volge al termine. Con l’arrivo della versione ibrida di 500X e Tipo, ora tutti modelli Fiat presentano almeno una declinazione a basse emissioni, e in questo modo la mobilità green diventa a portata di tutti.

In accordo con il nuovo slogan proposto da Stellantis, che nel caso di Fiat recita “It’s only green when it’s green for all”, suggerendo quindi che la mobilità a basse emissioni diventerà realmente tale soltanto quando i mezzi eco-friendly saranno alla portata di tutti. Dopo la 500 Hybrid, la Panda Hybrid, la 500 e l’Ulysse elettrici (Fiat Ulysse e Scudo tornano in versione elettrica), ora anche 500X e Tipo diventano ibride grazie all’adozione del motore FireFly da 1.5 litri turbo mild hybrid da 48 Volt (qui trovare il nostro glossario delle auto EV, per imparare tutti i termini della mobilità elettrica).

Questo 4 cilindri eroga 130 CV e 240 Nm di coppia, aiutato da piccolo motore elettrico da 15 kW installato sul nuovo cambio automatico a doppia frizione con 7 rapporti. La componente elettrificata aiuta il cuore dell’auto soltanto in alcune circostanze, come in partenza, a bassissima velocità e in retromarcia, e si ricarica durante le frenate e nelle fasi di coasting.

Stando a quanto dichiarato da Fiat, questa motorizzazione ibrida permette di ridurre la emissioni dell’11% rispetto al 1.3 T4 che monta la 500X, mentre i consumi si attestano sui 4,7 l/100 km per la Tipo Hybrid e 5,1 l/100 km per la 500X Hybrid.

Inoltre questi nuovi modelli acquistano una valenza sociale ancor più importante grazie alla partnership con (RED), l’associazione che si occupa di costruire sistemi sanitari più forti per combattere le pandemie. Entrambi i modelli verranno infatti lanciati nell’ormai iconica tinta rossa dei prodotti che supportano l’associazione, e sono caratterizzati da una dotazione ricca soprattutto per quanto riguarda i sistemi ADAS.

Per ambo i modelli, di serie c’è il rilevatore di attenzione, la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali, il mantenimento della corsia di marcia, i fari anabbaglianti automatici e i sensori per i punti cechi dell’auto, oltre a un sistema keyless e telecamera di parcheggio. La Tipo offre anche un piano dove posare lo smartphone per ricaricarlo in maniera wireless.

Fiat 500 Hybrid e Tipo Hybrid sono già ordinabili presso le concessionarie, e arriveranno a partire da aprile. Inoltre grazie a FCA Bank, che continua il suo percorso a sostegno della mobilità green, il cliente potrà valutare l’acquisto dei modelli in questione con l’anticipo di 4.000 € con rate pari a quelle della variante diesel, ossia 259 € e 239€ al mese, rispettivamente per la Tipo Hybrid e la 500X Hybrid.