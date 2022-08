Arriva la Heritage Edition in edizione limitata per il Ford Bronco: celebra l'originale

Il Ford Bronco è finalmente sbarcato in Europa, ma oltreoceano la disponibilità è maggiore così come le sue declinazioni, a cui si aggiunge la nuova Heritage Edition e Heritage Edition Limited, un'edizione speciale è disponibile per tutti i modelli del Ford Bronco, ed è realizzata in tiratura limitata per celebrare il modello originale del 1966.

Infatti ci saranno soltanto 1966 esemplari di Heritage Edition per ogni tipologia di Ford Bronco esistente, ossia 2 porte, 4 porte e Sport (il Ford Bronco Sport è la versione più piccola che non arriva in Euriopa). Parlando dei primi due modelli, questi saranno caratterizzati da accostamenti cromatici specifici per questa edizione con l’utilizzo del bianco Oxford White sulla griglia, sui cerchioni e per la copertura del tetto, a contrasto con la vernice della carrozzeria che si potrà scegliere tra cinque tinte differenti ispirate a quelle originali.

In termini di dotazione, il Bronco Heritage Edition sfoggia un paraurti anteriore in acciaio con i ganci di traino incorporati, cerchi da 17 pollici con look retro e i parafanghi Sasquatch allargati in plastica nera. Rispetto alla Heritage Edition, la Heritage Edition Limited si contraddistingue invece per l’utilizzo di cerchi in tinta nera lucida con canale bianco e copertura delle viti di serraggio, e diversi rivestimenti per i sedili.

Sotto al cofano il Bronco Heritage Edition resta identico all’originale, con il motore Ford EcoBoost da 2.3 litri che può essere abbinato ad un cambio manuale a 7 marce oppure all’automatico con 10 rapporti, mentre l’Heritage Edition Limited è dotato del motore V6 da 2.7 litri con cambio automatico a 10 velocità.

Il Bronco Heritage Edition avrà un prezzo che partirà da 44.305 dollari, mentre il Bronco Heritage Edition Limited partirà da 66.895 dollari, ed entrambi saranno disponibili sul finire del 2022.